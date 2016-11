Minuti jagu siirast rõõmu: koerad taaskohtuvad sõjast naasnud omanikega

Koerad on inimeste kõrval elanud juba tuhandeid aastaid. Tänu säilinud fotodele saame võrrelda, millised nägid välja mõned koeratõud umbes saja aasta eest ja millised on nad praegu.

Kuidas tõlgendada koera käitumist

Iga omanik mõistab oma koera kõige paremini, aga kuna koerad ei oska end sõnadega väljendada, siis peavad inimesed õppima koerte käitumist õigesti mõistma.

Kuidas talvel koera käppade eest hoolitseda

Talve tulekust annavad jõuliselt märku nina näpistavad külmakraadid ja maha on sadanud esimene lumi. Endale saapaid jalga tõmmates mõelge ka oma lemmikule.

Miks meeldib mõnele koerale teki all magada?

Kas sinu koer on üks neist, kes poeb teki alla ja jääb seal magama? Paljud koerad teevad nii. Kuna tegemist oleks justkui inimestele omase asjaga, siis on üsna lõbus vaadata, kui koer samamoodi käitub.

Kas koerad nutavad samamoodi nagu inimesed?

See, kuidas koerad omavahel ja ka inimestega suhtlevad, on ühtlasi põnev, ent samas ka segadust tekitav. Koerad pole küll võimelised rääkima, kuid nad on suutelised oma tundeid väga selgelt väljendama ja on kordades ausamad kui inimesed.

Seitse märki, et koeral võib olla stress

Koerad on suutelised erinevaid emotsioone kogema ja tihtipeale on just inimesed need, kes mõjutavad koera meeleolu kõige enam. Suured muudatused – uue lemmiklooma või beebi koju toomine, kolimine või pereliikme haigus – võivad koertel stressi, ärevust ja isegi depressiooni tekitada.

Tänavalt püütud koer näitas politseinikule keelt

Nii mõneski politseiuudiseid kajastavas teleklipis on näidatud kodanikke, kes väljendavad pahameelt, kui politsei neid oma autosse pistab ja aresti- või kainestusmajja toimetab. Nüüd tuleb välja, et ka koerad julgevad välja näidata, mida nemad arvavad sellest, kui neid politseiautosse pannakse.

Toidud, mida ei tasuks koerale pakkuda

Me võime ju kohelda oma lemmikuid nagu pereliikmeid, aga see ei tähenda, et me peaks neile pakkuma inimestele mõeldud toitu.

Koerad teavad, et nad on inimestele kallid

Koeraomanikke liigutas hiljuti uudis, et suure tõenäosusega näevad koerad magades inimesi unes. Mida võiks koeraomanik veel teada sellest, kuidas lemmikloom temasse suhtub?

Kuidas koerale õigesti pai teha?

See, kuidas sa koerale pai teed, võib muuta sind koera jaoks parimaks sõbraks või hoopis inimeseks, keda ta eelistab vältida. Pole vahet, kas teed pai enda või mõne tuttava koerale, paari asja tasuks koera paitades arvesse võtta.