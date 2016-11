Postimehe lemmikloomaportaalis on hetkel käimas lugejamäng, mille raames ootame lugejate naljakaid ja/või omapäraseid lugusid lemmikloomadest. Lugejamängu auhinnaks on fotosessioon fotograaf Elina Kaarneemega. Saime kirja ka Luulelt, kes tutvustas meile oma lemmikut nimega Tupsu.

Kas sinu koer on üks neist, kes poeb teki alla ja jääb seal magama? Paljud koerad teevad nii. Kuna tegemist oleks justkui inimestele omase asjaga, siis on üsna lõbus vaadata, kui koer samamoodi käitub.

Kas koerad nutavad samamoodi nagu inimesed?

See, kuidas koerad omavahel ja ka inimestega suhtlevad, on ühtlasi põnev, ent samas ka segadust tekitav. Koerad pole küll võimelised rääkima, kuid nad on suutelised oma tundeid väga selgelt väljendama ja on kordades ausamad kui inimesed.