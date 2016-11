Päevakäpp: kaunis Emmeliine ootab kodupakkumisi

Sofia ja Alissa on õed, kes leiti Viimsi tänavatelt siis, kui nad veel päris beebid olid. Praegu elavad nad Kasside Turvakodu hoiukodus, kus nad on kenasti kosunud ja kasvanud.

Üks Indoneesias elav kass kaotas oma omaniku ja see murdis kiisu südame. Nüüd veedab ta oma päevi surnuaias ja magab omaniku haual. Kohalike elanike sõnul on kass seal olnud juba umbes aasta.

YouTube'ist võib leida palju videoid, kus loomaomanikud on jäädvustanud hetke, mil nende kiisu lihtsalt muuseas mõne klaasi või telekapuldi laualt maha lükkab. Mõned kassid teevad seda ka siis, kui omanik on neid korduvalt keelanud. Miks kiisu nii teeb?

Kuidas muuta tõrges kiisu sülekassiks?

Iga kass on erineva iseloomuga ja käitub omamoodi. Kassi iseloomu mõjutavad vanematelt päritud omadused, see, kas ja kuidas vanemad neid kasvatavad ning isegi see, kuidas inimesed kassipoega kohtlevad. Aga ka kassidele on võimalik uusi asju õpetada.