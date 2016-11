Kolm nõuannet, kuidas metsiku kassiga sõbraks saada

Kassisõprade portaal iHeartCats tõi välja kolm nõuannet, kuidas on metsiku kassiga lihtsam sõprussuhet luua.

1. Õpi tõlgendama kassi kehakeelt

Kõige tähtsam asi metsikute kassidega sõprust sobitades on see, et sa oskaksid tõlgendada kassi kehakeelt õigesti. Kui sa tõlgendad tema käitumist valesti, siis võib kiisu plehku panna või sind hammustada. Tähtis on osata vahet teha, millal on kass stressis ja millal tunneb ta end veidi mugavamalt. Kui kass on hirmul, siis tuleb oma käitumist õigesti ajastada. Kui kiisule liiga varakult ja kiiresti läheneda, siis ei pruugi kunagi õnnestuda talle väga lähedale pääseda.

2. Kasuta toitu

Võta mõni selline toiduaine või kassitoit, mis lõhnab väga isuäratavalt. Kõigepealt tuleks asetada toit maha ja ise eemale astuda. Kui sa oled liiga lähedal, siis võib kass karta ega lähene toidule. Paku talle väike kogus toitu korraga. Esialgu jälgi teda eemalt ja lase tal süüa. Võib-olla pead sootuks ära minema ja järgmisel päeval naasma. Kui kass sööb rahulikult, siis võid aeglaselt hakata talle muudkui lähemale astuma, kuni lõpuks soostub kiisu toitu võtma sinu käest. Kui saad kassi oma peost toita, siis saad talle ilmselt ka pai teha. Lõpuks ta harjub sinuga ja nii saab kiisu ka kinni püüda, et ta võiks õuest tuppa kolida.

3. Ole kannatlik

Kannatlikkus viib võidule. Metsik kass ei tunne end inimestega suheldes mugavalt. Isegi su naabrikass, keda oled paar korda aias näinud, ei pruugi võõrastele end kätte anda. Kannatlikkus tagab selle, et sina ja kass jääte terveks. Usaldava suhte loomine võtab aega ja metsiku kassi meelitamine võib kesta tunde, vahel ka päevi. Liigne kiirustamine muudab kassi pelglikumaks ja ta võib hoopis peitu pugeda. Keegi meist ei taha näha tänaval külmetavaid kasse, seega on oluline olla kannatlik, et saaks kassi kinni püüda ja varjupaika või hoiukodusse toimetada.