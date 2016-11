Käpavaha saab koerale ka ise valmistada

Käpavaha on koera käppadele hell pai, sest meie karmis talves muutub käpapadjandite nahk kõvaks ning peatselt tekivad sinna valusad lõhed. Krista Laanet Chihuahua Sõprade Liidust annab nõu, kuidas ise käpavaha valmistada.

Kõigepealt tuleks lõigata lühikeseks koera küüned. Seejärel tuleb kindlasti ette võtta käpapadjandi ja varvaste vahel olevad karvad. Selleks võiks kasutada sirgeid kääre, mitte spetsiaalseid maniküüri jaoks mõeldud kaardus otstega kääre. Lõika esiteks lühikeseks käpa peal, küünte kohal asuvad karvad, siis käpapadjandi all asuvad pikad karvad. Kui karvad on väga pikaks kasvanud ja tundub, et need justkui liiguvad kääril eest, tee karvad märjaks ja aja turri, nii on neid parem töödelda.

Lõpuks pane oma näpp suurele padjandile ja näed, et koera varbad liiguvad kenasti üksteisest eemale ja saad suurepäraselt lühikeseks lõigata ka varvaste vahel asuvad karvad, mis hoiavad kinni mustust ning koguvad sulalume korral lumepallikesi.

Käpavaha valmistamine on väga lihtne

Aseta plekist või klaasist kuumakindel anum madala kuumusega pliidiplaadile ja pane sinna sulama:

1 teelusikatäis mesilasvaha

1/2 teelusikatäit mett

1 supilusikatäis sheavõid

1 supilusikatäis kookosrasva

Kuumuta aineid, kuniks kõik on sulanud ühtseks ilma mullideta massiks. Vali sobiva suurusega tops ja tõsta mass ettevaatlikult anumasse nii, et servad kenasti puhtaks jääksid. Kui mass on jahtunud, sulge kaas.

Käpavaha võiks koerale käpa alla panna üsna paksu kihina vahetult enne õue minemist. Tuppa tulles pese käpad puhtaks ja kui käpakesed on kuivad, võid õhukese kihi uuesti peale panna. Nii saab hoida käpad pehmed ja käppadele ei teki valusaid lõhesid.

Krista Laanet testis käpavaha chihuahua'de Mathilda, Augusto, Cedric ja Kennuga. Kõik kutsad kiitsid vaha heaks.