Teraapiakoerad aitavad lennujaamades reisijaid rahustada

Teraapiakoerad tegutsevad erinevates USA lennujaamades ja veebileht Travel and Leisure tegi mõnega neist lähemalt tutvust.

Miami lennujaam: Casey

Casey on 7-aastane kuldne retriiver, kelle «töökohaks» on Miami rahvusvaheline lennujaam. Casey hobide hulka kuulub perega kodus olemine ja magamine, söömine, basseinis ujumine, metsas jalutamine, bussiga sõites aknast välja vaatamine, kasside tagaajamine (ja kassitoidu söömine) ning külmas jões ujumine.

San Jose lennujaam: Henry James

San Jose Mineta lennujaamas töötab kokku 13 teraapiakoera, kellest üks on 5-aastane kuldne retriiver Henry James. Henry James on lennujaamas töötanud igal esmaspäeval ja nii juba viis aastat. Mineta lennujaam oli maailmas üks esimesi, kus hakati kasutama teraapiakoeri vahetult pärast 11. septembri terroriakti. Mõned faktid Henry Jamesi kohta: tema lemmikmaiuseks on toores porgand või õun, talle meeldib autoga sõita, ta tahaks külastada Austraaliat.

Los Angelese lennujaam: Chance

Chance on 3-aastane teraapiakoer, kelle esivanemate hulka kuulub ka Siberi husky. Omaniku sõnul sündis Chance teraapiakoeraks. Chance'i «töökohaks» on USA üks tihedama liiklusega lennujaamu – LAX. Vabadel päevadel meeldib Chance'ile voodis või diivanil mõnuleda ja vahel ka maiustusi süüa.

Oklahoma City lennujaam: Gus ja Bailey

Gus ja Bailey on sugulased, kes töötavad koos Oklahoma Citys asuvas Will Rogers Worldi lennujaamas. Gus ja Bailey käivad alati koos, üksinda neid tavaliselt lennujaamas ringi uitamas ei näe. Nende lemmikuks maiuspalaks on maasikad ja mustikad jogurtiga. Vabal ajal meeldib neile käia looduses ja botaanikaaias, kus saab lillede vahel ringi lipata.