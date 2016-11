Poppy omanik, 56-aastane Barbara Allison rääkis, et koer oskab tema aluspesusahtlit avada ja sealt rinnahoidjaid välja võtta. Poppy on rinnahoidjaid ka pesumasinast võtnud. Vahel leiab ta Poppy võetud asjad üles, vahel viib koer need aga aeda ja peidab ära, vahendab Caters News.

Poppy tegutsemas. Caters News Agency

Allisoni sõnul on koer endale võtnud ja ära peitnud juba nii palju aluspesu, et naine on hakanud ostma odavaid rinnahoidjaid, et kaotus poleks väga suur.