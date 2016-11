Beatrice: lapsepõlves olid meil kodus nii kassid kui koerad

Lemmikute nimed: «Talullah ja Fjodor. Tallulah on põlisindiaanlaste nimi, mis tähendab Hüppavat Vett. See on ilus nimi ja sobib talle hästi. Fjodor oli lihtsalt Fjodori nägu.»

Lemmikute vanused: «Üks on kolme aastane ja üheksakuune, teine on üheksakuune.»

Lemmikute tõud: «Peterbald ja Oriental Shorthair. Üks on väga intelligentne ja iseloomuga kass. Ta on uhke ega suhtle päris igaühega, väga valiv, võõraid võib kriimustada ja hammustada. Teine on aga nagu kutsikas, väga sõbralik ja naljakas tegelane ning väga jutukas.»

Fjodor. Erakogu

Kuidas te lemmikloomad leidsite? «Tuttavad olid kuulnud, et tundsime huvi karvutu kassi vastu. Üks päev saime teate, et on üks pesakond, kus oli ka meile sobiv kass.»

Kas omanik valib lemmiklooma või vastupidi? «Usun, et see on puhtalt inimese otsus, kas ta soovib looma või mitte.»

Miks just kassid? «Lapsepõlves olid meil kodus nii kassid kui ka koerad, hiljem oli mul aastaid taksikoer ja lühikest aega kass, kes üsna ruttu ära kadus. Eelistan kasse sellepärast, et nad ajavad vähem karvu, on puhtamad ja nendega ei pea jalutamas käima.»