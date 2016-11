Päevakäpp: kaunis Kurri soovib jõuluks koju

Kurri perenaine loobus temast ja andis oma valgekasukalise sõbra võõraste hooldada. Üheks põhjuseks oli kassi puue – nimelt on Kurri kurt ning seetõttu tuleb arvestada, et uues kodus harjumine võib tal veidi kauem aega võtta. Kui iseloomult on Kurri muidu sülekass, siis uues kodus võib kuluda nädal enne, kui uus pererahvas tema usalduse võidab. Kui tunne on õige, ronib Kurri meelsasti sülle ning hoiab talvel pererahva põlved ja jalad soojas.

Eesti Loomakaitse Selts/Facebook

Kui Kurri parajasti ei pikuta, meeldib talle väga nöörijuppi taga ajada, akna peal linde vaadata, magada ja paisid saada. Kurrist saab kahtlemata väga hea pereliige, sest ta aitab süüa teha (loe: ootab, kuni mõni lihatükk lõikelaualt põrandale pudeneb) ja koristada (loe: sööb maha kukkunud toidupalad ära). Kui aga Kurri koristamises ise osaleda ei taha, laseb ta teistel rahulikult toimetada – tolmuimeja müra teda ei häiri. Pärast rasket koristustööd võib koos mõnusalt telekat vaadata – Kurri süles nurrumas.

Kiisu moekast lõvilõikusest ei maksa end petta lasta, sest tegelikult on Kurri pikakarvaline kassihärra, kelle karv oli muutunud liiga pulstunuks, et kamm sellest läbi käiks ning seetõttu tuli käärid appi võtta.

Kurri on vaktsineeritud, kiibitud ja kastreeritud ning koheselt valmis päriskoju minema. Rohkem infot Kurri kohta saad aadressilt maaja.mall@loomakaitse.ee või telefonilt 55 12 725. Kui soovid kiisule kodu pakkuda, täida loomasoovija küsimustik ja sinuga võetakse ühendust.