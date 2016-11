Kõige haruldasemad kassitõud, mis praegu eksisteerivad

Kassisõprade portaal iHeartCats tõi välja kaheksa kõige haruldasemat kassitõugu, mida praegu maailmast võib leida.

1. Peterbald

See tõug aretati välja Venemaal 1994. aastal. Peterbald on väga armas ja sõbralik kass ning tema eest tuleb hoolitseda samamoodi nagu karvutu sfinksi eest. Kehaehituselt sarnaneb ta lühikarvalise oriental'i kassiga. Peterbald'i karvkate võib olla mitut erinevat värvi.

2. Ojos Azules ehk «sinisilmad»

See kassitõug on nime saanud imeilusate siniste silmade järgi. See tõug leiti New Mexicost 1984. aastal ja neid kasse on maailmas väga vähe. Tõugu on kirjeldatud sõbraliku, aktiivse ja armastavana.

3. Sokoke

Sokoke tõug on loomulikul teel tekkinud ja esimesed seda tõugu kassid pärinevad Keenia metsadest. See triibuline kiisu on rahumeelne ja muretu. Keenias leidub neid rannikualadel, kus need kassid uitavad vabalt ringi.

4. Kuriili bobtail

Ka see kassitõug on väidetavalt tekkinud loomulikult ja pole inimeste poolt aretatud. Kõige rohkem leidub neid kasse Venemaal ja osaliselt ka Euroopas, üksikud elavad ka USAs. Kuriili bobtail on väga intelligentne tõug, need kassid on iseseisvad ja armsad. Looduses on nad osavad jahipidajad ja kuna see tõug armastab ka vett, oskavad nad ka kala püüda.

Kuriili bobtail. Vladimir Pesnya/RIA Novosti

5. Serengeti

Serengeti tõug tekkis 1990. aastate keskpaigas Bengali ja lühikarvalise oriental'i kassi ristandina. Kuigi see tõug on endiselt üsna haruldane, koguvad nad üha enam populaarsust tänu oma mängulisele iseloomule. Nende karvkate on täpiline ja keha üsna pikk.

6. Napoleon

Napoleoni tõug on segu Pärsia kassist ja munchkin'i kassist. Need kiisud on küll väikest kasvu ja pigem madalad, kuid väga uhke karvkattega ning neile on mõnus pai teha. Kuigi nad on pärslaste sugulased, ei ole neil kassidel nöbinina, kuid nende pea on pärslaste moodi ümar.

7. Burmilla

See tõug tekkis Suurbritannias 1980. aastatel. Väidetavalt juhtus asi nii, et üks koristaja unustas kogemata ukse lahti ja kaks kiisut – üks neist pikakarvaline tšintšilja pärslane ja teine Birma kass – leidsid teineteist. Nende järglased olid väga armsad ja inimestel tekkis nende vastu suur huvi ning burmilla'st saigi ametlikult uus kassitõug.

8. Minskin

Minskini esivanemateks on ilmselt olnud sfinks ja munchkin. Nad võivad olla karvutud või peaaegu olematu karvkattega ning neil on madal ja lühike keha. Iseloomult on nad väga sõbralikud.