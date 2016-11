Miks meeldib mõnele koerale teki all magada?

Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et loomad sõltuvad paljuski ressurssidest nagu toit, vesi ja peavari. Sinu voodi võib koera jaoks olla pelgupaik, eriti, kui koer käib voodis sageli ja seal on temale tuttav lõhn. Ta poeb oma varjupaika, sest see on tema jaoks rõõmus ja turvaline paik, kirjutab iHeartDogs.

Teki all tunneb koer, et ta on ümbritsetud headest asjadest ja see mõjub talle hästi. Mõned koeratõud on ka sellised, kes armastavad tekkide sisse kaevuda puhtalt lõbu pärast. Näiteks taksikoerad on sellised, kelle pikk keha ongi loodud kitsastes urgudes käimiseks, seega tekkide vahel võib ta end väga hästi tunda.

Koerale meeldib seegi, kui samas voodis ja võib-olla ka sama teki all on tema kallis omanik. Koer mõistab, et voodis tunneb omanik end hästi ja käib seal puhkamas. Koera jaoks on omanik kui hea sõber, pereliige ja ka mentor. Loom tajub, et voodi on turvaline paik ja seal veedetakse üsna suur osa ööpäevast. Koera jaoks on see loomupärane, et ta tahab magada omaniku lähedal ja omanikku kaitsta.