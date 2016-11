Õnnetu kass keeldub endise omaniku haualt lahkumast

Keli Keningau Prayitno oli esimene, kes kassi surnuaias märkas. Ta kuulis kiisu nukrat näugumist ja isegi üritas kassi endaga koju meelitada, et kodutule kiisule peavarju pakkuda. Ent sellest ei tulnud midagi välja – juba järgmisel päeval oli kass tagasi surnuaias, kirjutab Bored Panda.

Kass lahkub haualt vaid siis, kui peab minema endise omaniku laste majja, kus ta saab süüa. Ka võõrad on talle süüa ja vett pakkunud, aga surnuaias olles ei huvita kassi muu, kui vaid haua peal aelemine ja seal magamine.

«Ta magab ja näub seal,» rääkis Keli Keningau Prayitno. «Seda on väga kurb pealt vaadata. See näitab, et loomad on omanikega ikka väga lähedased.»

Loomaekspertide sõnul on see tavapärane, et kassid leinavad lähedase kaotust, kuigi enamasti võib jääda mulje, et kass ei hooli kellestki ega millestki. Leina tõttu võib kass tunda ärevust, kaotada huvi end ümbritseva vastu ja käituda ebatavaliselt.