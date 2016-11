See, kuidas koerad omavahel ja ka inimestega suhtlevad, on ühtlasi põnev, ent samas ka segadust tekitav. Koerad pole küll võimelised rääkima, kuid nad on suutelised oma tundeid väga selgelt väljendama ja on kordades ausamad kui inimesed.

Viis soovitust, et ennetada koera kadumist

Kristel Mardisoo: usun, et koer valib omaniku, mitte vastupidi

Jumestaja Kristel Mardisool on põhimõtteliselt kogu aeg olnud n-ö oma koer. Praegu kuulub tema perre kaks Yorkshire'i terjerit ja naise sõnul on mõlema koeraga läinud nii, et koer valis omaniku, mitte vastupidi.

Päevakäpp: koer Täpi ootab kodupakkumisi

Tartu koduta loomade varjupaigas ootab uut omanikku isane koer Täpi. Täpi jäi kahjuks kodust ilma, kuna tema omanik jäi haigeks ega saanud enam koera eest hoolitseda.

Seitse märki, et koeral võib olla stress

Koerad on suutelised erinevaid emotsioone kogema ja tihtipeale on just inimesed need, kes mõjutavad koera meeleolu kõige enam. Suured muudatused – uue lemmiklooma või beebi koju toomine, kolimine või pereliikme haigus – võivad koertel stressi, ärevust ja isegi depressiooni tekitada.

Tänavalt püütud koer näitas politseinikule keelt

Nii mõneski politseiuudiseid kajastavas teleklipis on näidatud kodanikke, kes väljendavad pahameelt, kui politsei neid oma autosse pistab ja aresti- või kainestusmajja toimetab. Nüüd tuleb välja, et ka koerad julgevad välja näidata, mida nemad arvavad sellest, kui neid politseiautosse pannakse.

Toidud, mida ei tasuks koerale pakkuda

Me võime ju kohelda oma lemmikuid nagu pereliikmeid, aga see ei tähenda, et me peaks neile pakkuma inimestele mõeldud toitu.