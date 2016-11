Miks meeldib kassidele asju ümber lükata?

Üks põhjus, miks kassid pildiraame ja veeklaase maha lükkavad, on nende jahiinstinkt. Kassid puudutavad käpaga erinevaid esemeid samamoodi nagu nad puudutaksid oma saaki. Kui kass mängib lauanurgal mõne klaasiga, siis tegelikult lihvib ta oma jahiinstinkti, et näha, mis juhtub siis, kui ta klaasi veidi patsutab, kirjutab Mother Nature Network.

Kassi instinktid ütlevad talle, et mõni suvaline ese, mis kodus vedeleb, võib osutuda hiireks või muuks saakloomaks, kui seda käpaga vaid veidi tagant julgustada. Kunagi ju ei tea, millal võib telekapult järsku jalad alla võtta ja jooksu pista ning siis on lõbu laialt.

Ent kass pole rumal ja pärast paari korda õpib ta, et kõiki esemeid ei tasu kohelda kui saaki. Seega jahieesmärgil ta seda enam ei tee, aga see ei tähenda, et kass lõpetaks asjade maha lükkamise. Ta võib seda edasi teha, aga tema eesmärk on teine: võita inimese tähelepanu.

Kui kassil on igav või ta soovib juhtida tähelepanu sellele, et kätte on jõudnud söögiaeg, siis ta teeb midagi sellist, mis on minevikus andnud talle sobivaid tulemusi. See tähendab, et ta võib laua pealt kõik asjad maha lükata, sest ta teab, et tänu sellele saab ta omaniku tähelepanu.

Selleks, et kiisu oleks õnnelik ja klaasid kodus terved, tasuks kassile süüa anda samadel kellaaegadel ning temaga piisavalt mängida. Kassil võivad ju lelud toas vedeleda, aga vahel peab ka omanik ise kiisuga mängima. Kodus võiks olla ka vähemalt üks kraapimispost, kus kass saab oma küüsi teritada ja piisavalt ronimiskohti.

Kui kassiga ei tegeleta ja kui kodus on vaid üks kass, siis hakkab kiisu ise otsima võimalusi, kuidas oma meelt lahutada ning see tähendab ka uute «mänguasjade» leidmist.