USA varjupaigas elavad koerad puuride asemel majakestes

Luvable Dog Rescue varjupaigas, mis asub Oregoni osariigis Eugene'i linnas, otsustati puuridest loobuda ja koerad paigutati elama pisikestesse värvilistesse majadesse, mis meenutavad tillukesi suvilaid. Koerte majakesed on seest väga humoorikalt sisustatud: lisaks diivanile, kus kutsa saab pikutada, on majas seintel pildid ja seal on isegi öökapid ning lambid, kirjutab Mother Nature Network.

Lisaks sellele, et koerad saavad privaatsust nautida eraldi majakestes, on Luvable Dog Rescue varjupaigal üsna suur territoorium, kus on nii metsa kui matkaradu. Koerad saavad piisavalt ringi liikuda ja heas tujus uusi omanikke oodata.

Varjupaiga tegevjuht Liesl Wilhardt rääkis, et ta on alati armastanud pit bulle ja alguses olidki tema hoolealusteks vaid pit bullid. Ajapikku muutus aga hobi tööks ja nüüd saavad tema loodud varjupaigas peavarju kõik koerad. Wilhardt ütles, et tal on plaanis luua eraldi «emade osakond», kus värskelt emaks saanud koerad saaksid rahulikult aega veeta oma kutsikatega.

Wilhardti sõnul on varjupaiga eesmärgiks muuta iga koera sealviibimine võimalikult mugavaks ja stressivabaks. Ta loodab, et need koerad, kes on perest ilma jäänud või pesakonnast välja heidetud, saavad varjupaigas lõpuks tunda, et nad kuuluvad kuskile.

Vaata selle toreda varjupaiga pilte!