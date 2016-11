Kas koerad nutavad samamoodi nagu inimesed?

Kui aga koer on kurb, leinab sõpra või teda piinab valu, mida ta siis teeb? Kas koerad nutavad samamoodi nagu nende omanikud? Pealtnäha on see ju lihtne küsimus, kuid vastuse leidmiseks tuleb asja veidi uurida. Kuna loomadega ei saa rääkida, siis pole üheselt teada, kuidas tõlgendada koerte käitumist ja see pakub koeraomanikele alati palju huvi, kirjutab Dogster.

Kui koer nuuksub või haliseb, kas see on võrreldav inimese nutmisega? Kas koera silmi täidavad nutmise ajal pisarad? Kõigepealt tuleks kindlaks teha, kas koertel on üldse pisaranäärmed, et nende silmi saaks pisarad tekkida. Vastus on jah, koertel on pisaranäärmed, ent koerte pisaranäärmed ei funktsioneeri sarnaselt inimeste omadega.

See tähendab, et kui inimene võib mõne emotsionaalse stiimuli ajel nutma hakata, siis koeraga ei pruugi sugugi sama juhtuda. Aga see, kui koera silmis pole pisaraid, mida inimene seostaks kurbuse või valuga, ei tähenda, et koerad oleksid stoilised või et miski ei liigutaks neid. Koerad lihtsalt kogevad ja väljendavad oma emotsionaalset seisundit teistmoodi.

Nuuksumine, halisemine, ulgumine

Koeraomanikud on nende häälitsustega tuttavad ja tihtilugu seostatakse neid erinevate emotsioonide väljendamisega. Kuigi koer võib valu korral häält teha, ei käitu ta siiski sarnaselt inimesega. Koerte jaoks on haukumine, halisemine, nuuksumine ja ulgumine moodused, kuidas väljendada oma vajadusi. Koerad häälitsevad enamasti selleks, et suhelda, mitte tingimata selleks, et emotsioone väljendada.

Koerad võivad nuuksuda või haliseda siis, kui nad tahavad süüa või jalutama minna. Koerad hauguvad siis, kui võõrad on läheduses ja nad tajuvad ohtu. Neis häälitsustes pole midagi veidrat. Koerad on osavad õppijad: kui nad taipavad, et teatud häälitsused aitavad neil tähelepanu saada ja nad saavad näiteks süüa või jalutama, siis nad käituvad teinekordki samamoodi. Võib öelda, et nuuksumine ja halisemine on sarnased sellele, kui väike laps tähelepanu saamiseks nutab.