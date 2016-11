Kohtuniku otsus: šimpansil on õigused ja loomaaed peab temast loobuma

Sel nädalal toimus Argentiinas ajalooline kohtuistung, mille tulemusel otsustas kohtunik María Alejandra Mauricio, et Cecilia puhul pole tegemist asjaga, vaid elusolendiga, keda on siiani kohelnud «ebainimlikult», kirjutab The Dodo.

Kohtunik otsustas, et Cecilia tuleb loomaaiast ära tuua ja viia elama varjupaika, kus oleks veel teisigi šimpanseid. Cecilia juhtum jõudis kohtusse tänu loomade õiguste eest võitlevatele juristidele, kes väitsid, et Cecilia ei tohiks elada ilma kaaslaseta, kuna see ei mõju tema tervisele hästi.

Kohtunik Mauricio oli selle väitega nõus ja nentis, et kuigi tegemist pole inimesega, on Cecilia elusolend, kel on omad õigused. Kohtunik märkis, et igal elusolendil on õigus areneda ja elada keskkonnas, mis on neile tuttav ning kus nad tunnevad ennast hästi.

Kohtuniku otsusega viiakse Cecilia lähiajal Argentiinast Brasiiliasse, kus ta hakkab elama Great Ape Projecti poolt loodud varjupaigas. Kohtunik Mauricio lisas oma otsuses, et kurikuulus Mendoza loomaaed peab üle vaatama kõigi loomade elamistingimused ja vajadusel neid paremaks muutma.

Brasiilia ahvide varjupaiga juht Pedro Terrados Pozas sõnas, et tegemist on väga olulise otsusega, mis loodetavasti on teerajajaks teistele loomadega seotud kohtuasjadele.