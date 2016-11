Austraallanna seljakotist leiti noor koaala

Selle peale ulatas naine politseile oma seljakoti ja teatas, et seal sees on koaala. Politsei pressiteates seisis, et nad ei uskunud esialgu naist, aga kui nad seljakoti luku lahti tõmbasid, vaatas sealt vastu imearmas koaala, kirjutab The Guardian.

Naise sõnul oli koaala tema kotis seetõttu, et ta leidis looma eelmisel õhtul autoteelt. Koaalad on Queenslandis looduskaitse all ja neid ei tohi lemmikloomadena pidada. Kohalike reeglite järgi peavad kõik, kes leiavad vigastatud või eksinud koaala, loomast teavitama 72 tunni jooksul.

Naine ja koaala toimetati Brisbane'i arestimajja, kust loomakaitse koaala kaasa viis. Queenslandi loomakaitse sõnul oli tegemist 1,5 kilogrammi kaaluva koaalaga, kel võib vanust olla umbes kuus kuud. Loomal oli kerge vedelikupuudus, kuid üldiselt oli ta hea tervise juures.