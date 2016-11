Päevakäpp: kaunitar Piret unistab oma kodust

Tema lapsepõlvest on puudunud lõbusad mängud, hellad paid ja soe pesa. Tänaval elades pidi Piret iga päev näljaga võitlema ja pidama endamisi aru, kus võiks ta järjekordse kõleda öö mööda saata.

Piretil tekkis esimene kontakt inimesega turvakodus. Vabatahtlikud on iga päev vaeva näinud, et aidata tal oma hirmudest üle saada. Mitu kuud hiljem on areng märgatav – Pireti pilk on soe ja ta on väga uudishimulik, käies pidevalt inimesel vaikselt järgi. Samuti on ta õppinud mängima, unustades nendel hetkedel oma hirmud. Piret on noor ja arenemisvõimeline ning ei ole kahtlustki, et temast saab ühel päeval paimaias sülekass.

Kui Piret võitis sinu südame ning sul on aega ja soovi võita tema oma, siis kirjuta info@kassideturvakodu.ee.