Liigutav lugu: 96-aastane mees soovis viimast korda veel hobuseid näha

Göteborgist põhjas asuva väikelinna Kungälvi eakate hooldekodu viis elanikku külastasid hiljuti hobuste talli, kus nad said ka hobustega ratsutada. Tegemist oli dementsuse käes kannatavate hoolealustega, kirjutab The Local.

Hooldekodu esindaja Weronica Hålsjö Möller sõnas, et loomad mõjuvad dementsetele patsientidele väga hästi ja muudavad nad avatumaks. Visiit mõjus hästi nii hooldekodu elanikele kui ka nendega kaasas olnud hooldajatele, kuid kõige enam nautis tallide külastust 96-aastane Bertil Jansson.

Nooruses töötas Jansson ardenni tõugu hobustega ja kui mees talli astus, juhtus midagi imelist. «Need lõhnad ja keskkond liigutasid teda. Kui ta hobust nägi, ütles ta kohe: «See on ardenni hobune, see on ardenni hobune» ja tema silmis olid pisarad,» rääkis hooldaja Katrin Berntsson.

Aga see polnud veel kõik. Jansson aidati sadulasse ja ta sai hobusega paar tiiru teha. «Nii hooldekodu elanike kui ka kõigi ümbritsevate inimeste silmis olid pisarad,» rääkis Weronica Hålsjö Möller. «See oli kaunis hetk ja see, et Bertil sadulasse ronis, oli tema poolt täiesti spontaanne otsus, kuigi ta on juba üsna eakas. See oli hea päev nii hoolealustele kui hooldajatele.»