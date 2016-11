Seitse märki, et koeral võib olla stress

Koeraomanikele suunatud portaal iHeartDogs tõi välja seitse märki, mis viitavad sellele, et koer võib olla stressis.

1. Muutused käitumises

Emotsionaalse stressi tõttu ei pruugi koer tunda huvi mängimise ega jalutamise vastu, mõned koerad võivad muutuda ka agressiivseks. Kui koer peaks end toas kergendama või muul moel ebatavaliselt käituma, siis see on selge märk, et miski muudab koera ärevaks. Igaks juhuks oleks mõistlik loomaarstiga suhelda, veendumaks, et tegemist poleks mõne haigusega. Kui su koer on terve, ent tundub olevat masenduses, siis võib-olla soovib ta lihtsalt rohkem tähelepanu saada.

2. Muutused söömisharjumustes

Kui koer on muidu hea isuga, kuid nüüd on hakanud toidukaussi pigem vältima, siis võib põhjuseks olla ärevus või depressioon. Ohumärgiks võib olla seegi, kui koer on tavapärasest näljasem või nurub rohkem maiustusi. Sellisel juhul võib koera piinata igavus või tal võib olla mõni emotsionaalne häire.

3. Muutused magamises

Tavaline täiskasvanud koer peaks magama 12-14 tundi päevas. Kui koer magab rohkem, siis tal võib olla igav või ta on masenduses. Pea meeles, et koera kogu maailm keerleb ümber sinu. Sina oled ta parim sõber, isiklik kokk, mängukaaslane ja kallistaja. Kui koer on järsku väsinud ja tahab rohkem magada, siis võib asi olla selles, et ta tunneb sinust lihtsalt puudust.

4. Rahutult ringi sammumine

Kui koer ei suuda paigal püsida ja muudkui tatsab ringi, siis tasuks loomaarsti poole pöörduda ja nõu küsida. Kui selgub, et koera tervis on korras, siis võib rahutult ringi sammumine viidata sellele, et koer ei liigu piisavalt ja teda tuleks vaimselt ning emotsionaalselt rohkem stimuleerida. Ürita koeraga rohkem liikuda ja mängida. Mõnele koerale on abiks seegi, kui tal on kindel graafik.

5. Jälgi koera kehakeelt

Koera kehakeel on sõna otseses mõttes võrdne tuhande sõnaga. Koerad näitavad oma emotsioone alati välja, seega kui koera kõrvad on ludus, saba jalge vahel, pilk maha suunatud ja kael all, siis on tegemist ühe õnnetu kutsaga. Hirmule, kurbusele, ärevusele või stressile võivad viidata veel värisemine, peitmine ja omaniku külge klammerdumine.

6. Lahtised karvad

Paljud koerad ajavad karva, aga kui märkad koera kehal järsku karvutuid laike ja põrandal on tavapärasest enam koerakarvu, siis võib põhjuseks olla stress. Teatud terviseprobleemid võivad panna koera naha rohkem sügelema ja võivad ka karvad lahti teha. Kindluse mõttes tasuks loomaarsti poole pöörduda. Kui põhjuseks on ärevus ja/või stress, siis oskab arst nõu anda, kuidas olukorda muuta.

7. Liigne lakkumine

See, et koerad end lakuvad, on üldiselt täiesti normaalne. Stressis või depressioonis koer võib end aga nii palju lakkuda, et mõnes kohas jääb karvu vähemaks, tal võivad tekkida haavandid ja ka seedehäired.

Ära kunagi alahinda koera emotsioone ja pea meeles, et ta võib kogeda emotsionaalset valu ning stressi. Kuna koerad on inimestesse väga kiindunud, siis mõjutavad inimeste emotsioonid ka koerte omi väga suurel määral. Kui koer tunneb, et talle ei pöörata piisavalt tähelepanu, siis võib ta tunda suurt kurbust.