Viis soovitust, et ennetada koera kadumist

Kui me otsustame võtta endale armsa ja karvase sõbra, kelle eest hoolt kanda ning kellega ka vihmastel hommikutel välja jalutama minna, oleme me arvestanud suure osa oma elust nendega veeta. Küll aga on olemas olukordi, mis võivad selle mitu aastat kestnud sõpruse lõpetada ootamatumalt kui me arvaksime. Kuidas on aga võimalik koera kadumist ära hoida ning teha nii, et ta jääks meiega võimalikult kauaks? Siin on viis kõige sagedasemat võimalust, kuidas enda lemmiku kadumist ennetada:

Õpi oma koera tundma. See võib tunduda täiesti tavalisena, kuid siin juures tuleks tähelepanu pöörata just kõige väiksematele asjadele. Näiteks, kas teie koer on jooksja? Kui jah, siis tasub tal väljaspool koduaeda eriti hoolikalt silma peal hoida. Kui talle aga meeldib auke kaevata, siis tuleks lisatähelepanu pöörata teie kodu ümbritsevalt aiale. Lisaks, kui teda ehmatavad valjemad helid juba kodus, siis võite kindel olla, et välja minnes on liiklusmüra tema jaoks veel hullem ning seega ei tasuks koeraga eriti lärmakatesse kohtadesse minna. Usalda oma koer vaid inimese kätte, kellel on jõudu teda hoida. Olete kindlasti andnud koera vahest oma või kellegi teise lapsele hoida, mõtlemata, et sellest midagi halba oleks. Küll aga tasub mõelda sellele, et koer võib ootamatult ärrituda ning jooksu pista. Sellisel juhul ei pruugi lapsel olla jõudu koera kinni hoida. Seega tasub selliseid olukordi vältida ning anda koera rihm vaid selle inimese kätte, kes sellest ootamatutes olukordades jõuab kinni hoida. Hoia koer enda ligidal. Kui plaanid minna koeraga jalutama, siis mõtle enne hoolikalt läbi kui otsustad oma koera kuhugi posti külge siduda. Sa ei tea kunagi, kellele su lemmik meeldima võib hakata ning kes ta seetõttu posti küljest lahti seob ja endaga kaasa võtab. Samuti võib koeral posti külge seotuna tekkida stress ning nii võib ta närida puruks oma kaelarihma või oma jõuga tõmmata puruks kaelarihma ning ära joosta. Et seda kõik vältida, tasub koeraga jalutama minnes mõelda enne oma käigud läbi ning loobuda jalutuskäigul külastamast kohti, kus peaksid oma lemmiku ukse taha jätma. Hoia oma aed turvalise ja tervena. Eriti oluline on see õuekoerte puhul, kes peavad igapäevaselt rinda pistma sooviga ajada taga väiksemaid loomi, kes aia taga liiguvad või järgneda teistele koertele väljaspool aeda. Samuti, nagu juba esimeses punktis mainitud, kui su koer on kaevaja, tasub tähele panna, et ta ei kaevaks auku aia alt läbi. Seega tasub iga natukese aja tagant teha aias kontrollring, et hoida oma koera välja pääsemast ning samuti hoida oma koera turvalisena teiste hulkuvate loomade eest. Kingi koerale jälitusseadmega kaelarihm. See on hea koeral silma peal hoidmiseks kui sa ei saa olla ta lähedal. Nii saad alati oma mobiilist jälgida, kus su lemmik parasjagu viibib. Üks selliseid variante on Canese kaelarihm, millele on võimalik läbi mobiiliäpi lisada ka nutikas aedik ehk määrata ära ala, kus sees su koer peaks püsima ning kui ta sellest alast väljub saad sa sellest teavituse oma mobiilile koos koera asukohaga. Mugav, kas pole?

Seega ära jää ootama aega, kui su lemmik on mingil põhjusel kaduma läinud, vaid alusta juba täna ning kindlusta endale ja oma koerale turvaline elu üksteise seltsis.

