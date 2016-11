Vaata, millised on populaarsed koeranimed Eestis

Kuidas muuta tõrges kiisu sülekassiks?

Iga kass on erineva iseloomuga ja käitub omamoodi. Kassi iseloomu mõjutavad vanematelt päritud omadused, see, kas ja kuidas vanemad neid kasvatavad ning isegi see, kuidas inimesed kassipoega kohtlevad. Aga ka kassidele on võimalik uusi asju õpetada.