Kuidas muuta tõrges kiisu sülekassiks?

Näiteks on võimalik muuta tõrges kiisu nurruvaks sülekassiks. Kuidas seda teha? Vet Street jagab mõned nõuanded.

1. Ole rahulik

Järsud liigutused ja agressiivsed teod muudavad kassi närviliseks ning ta võib tajuda ohtu. Liigu tõrksa kiisu läheduses rahulikult ja aeglaselt, et tal oleks aega sinuga harjuda. Isegi, kui olete juba mõnda aega koos elanud, oskab kass hinnata seda, kui sa tema juuresolekul rahulikumalt käitud.

2. Ära vaata kassile otsa

Kassile ei tasu pikalt silma vaadata, sest kassid peavad seda ebaviisakaks ja nad ei pruugi soovida pärast seda sinuga suhelda. Pigem pilguta kiisule aeglaselt silmi. Tõenäoliselt vastab kiisu sulle samasuguse aeglase pilgutusega.

3. Paita kassi õigesti

Kassid teavad väga täpselt, kust neid puudutada tohib ja kust mitte. Süga kiisut kõrva tagant või masseeri pead, silita tema silmade vahele jäävad piirkonda või paita tema selga. Aga väldi kindlasti kassi kõhtu ja saba.

4. Looge side läbi hoolitsuste

Üks võimalus, kuidas kassiga tugevamat sidet luua, on teda kammides. Kassidele meeldib oma välimuse eest hoolt kanda, see on nende jaoks sotsiaalne tegevus. Kassile võib meeldida see, kui sa kammid tema karvkatet aeglaste ja õrnade liigutustega. Samal ajal võiksid kiisuga mahedal toonil rääkida. Jälgi kassi kehakeelt, et aru saada, kas ta naudib su tähelepanu. Kui ta saba hakkab tõmblema või kui kiisu tõuseb ja kõnnib minema, siis sai tal ilmselt isu täis.

5. Vahel on abi ka maiustustest

Kanna endaga kaasas pehmeid ja lõhnavaid maiustusi. Anna kassile maiustus iga kord, kui ta tuleb sinu juurde või sätib end sinu kõrvale istuma.

Oluline on see, et sa ei sunni kassi enda süles istuma ega paita teda siis, kui ta eelistaks sinust eemale minna. Uuringud on näidanud, et kui kassile tehakse vastu tema tahtmist pai, siis tunneb kass rohkem stressi. Ole kannatlik ja kass võib peagi ise sulle sülle ronida, et paar paid nõuda.