Kassi varjatud anne on omaniku pangaarvele kena summa toonud

Telereklaamis räägiti CD-komplektist, mis pidavat inimestele õpetama, kuidas eBay keskkonnas antiikesemeid müüa ja seeläbi raha teenida. Kuna Dombrowskil polnud enam midagi kaotada, otsustas ta komplekti tellida, kirjutab iHeartCats.

Ta otsis oma kodust välja kõik asjad, mis võiksid olla antiiksed ja hakkas neid asju ritta sättima, et veebipoe jaoks esemetest pilte teha. Pildistamise ajal uitas kohale ka mehe uudishimulik kass Mercedes.

«Ma hakkasin pildistama ja Mercedes nõudis üha rohkem mu tähelepanu ning istus pildistatavate esemete kõrval, seega ma lasin tal poseerida ja kaasasin ta fotodele,» ütles Dombrowski ajakirjale Forbes antud intervjuus.

Selgus, et kassile meeldis väga kaamerale poseerida ja tähelepanu keskpunktis olla. «Ta sättis fotodel end justkui püsti seisma ja ma sain selle kohta väga palju kirju,» sõnas Dombrowski. Ei kulunud kaua aega, kui mees mõistis, et kõige rohkem tähelepanu saavad need esemed, mille fotodel on ka mustvalge kiisu.

Nüüd on sellest saanud Dombrowski ja Mercedese ühine ettevõtmine. «Ma lihtsalt ütlen talle, et lähme teeme mõned pildid ja ta tõttab kiirelt kohale. Vahel tuleb teda ka maiustustega meelitada, sest ta võib tujukas olla ega taha alati püsti seista,» selgitas mees.

Ta meenutas, et kui nad esimesed pildid koos tegid, oli Mercedes alles väike ja Dombrowski sai kiisu oma peopessa võtta, kuid nüüd on kass nii suureks kasvanud, et pildistatavad esemed näevad tema kõrval väikesed välja.

Dombrowskile on lausa pakutud tuhandeid dollareid fotogeense kassi eest, kuid mees ei suuda kiisust loobuda, kuna tegemist on tema pereliikmega. «Temale ei saa hinda külge panna. Ma ei annaks teda kunagi ära, isegi mitte miljoni dollari eest,» kinnitas ta.

Dombrowski plaanib välja anda kalendri, mille staariks on loomulikult Mercedes.

Vaata pilte Tim Dombrowski eBay lehelt!