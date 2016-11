Pildid: lemmikloomad testivad populaarse veebipoe esinduses voodeid

Noored tahavad kasse ja koeri, mitte lapsi

Nüüdisaja noored on algatanud mitmeid uusi trende ja löövad tihtilugu käega vanadele traditsioonidele. Kõige värskem muudatus noorte elustiilis on vast see, et noored täiskasvanud eelistavad laste saamise asemel hoopis lemmikloomi võtta.