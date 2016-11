Miks kassid vahel sihitult mööda tuba ringi tuiskavad?

Katelynn Davise kass on leitud tänavalt ja kui kiisu oli väike, armastas ta magada perenaise õla peal. Nüüd, 2-aastasena, jookseb kass sageli arutult mööda tube ringi ja võib vahel pikalt paigal istuda ning näuguda. Milles on asi? National Geographic aitab sellele küsimusele vastust leida.

«See on üsna tüütu. Ma armastan teda ja tahan talle parimat, aga ma ei tea, mida peale hakata,» sõnas Davis. John Bradshaw Bristoli ülikoolist on kasside treenimisest raamatu kirjutanud ja teab kiisudest nii mõndagi. Tema sõnul tuleks esiteks mõista kassi tausta. Ilma emata kasvanud kassid – ja ilmselt on ka Davise kiisu üks neist – võivad vahel ebatavaliselt käituda.

Loomade käitumist uurinud Nicholas Dodman lisas, et kui kass on nooruses elanud välitingimustes, siis ta võib toas tunda klaustrofoobiat ja see võib panna kiisu omamoodi käituma. Dodman sõnas, et kass võib sihitult ringi tormata ka siis, kui temaga ei tegeleta piisavalt. «Kasside, nii suurte kui väikeste, tavaline käitumismuster on selline, et nad magavad või tukastavad ja seejärel on neil järsud energiasööstud. Siis peavad nad ka jahti,» ütles Dodman. Kui kassi elustiil pole füüsiliselt piisavalt aktiivne, võivad need energiasööstud esineda väga suvalistel aegadel ja omaniku lausa ära ehmatada.

Üks moodus, kuidas kassi energiat õigesti suunata, on kassiga mängides. Selleks võib kasutada loomapoes müügil olevaid lelusid või võib ka ise kiisule mänguasja teha, mis tema tähelepanu köidaks. Kui omanik aitab kassil energiat kulutada, siis väheneb võimalus, et kass näiteks keset ööd mööda korterit ringi tuiskama hakkab.