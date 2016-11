Eestlaste loodud jälgimisseade aitab kadunud koera leida

Pearu Praakle on üks paljudest koeraomanikest, kelle koer kadunuks jäigi. Oma parima sõbra kaotamine tõukas meest tegudele – eesmärgiks oli luua koertele mõeldud uuenduslik jälgimisseade. Koostöös Nufnuf brändiga, mille eestvedajaks on Aivar Roop, toodi turule Nufnuf jälgimisseade.

Pearu Praakle rääkis, et tema koer kadus ära ja tagasi ta koera enam ei saanudki. Sellest tekkis mehel idee, et koeral oleks võinud kaelarihma küljes olla jälitusseade, mis oleks aidanud koera hõlpsasti leida. «Pärast õnnetust otsustasingi, et kujundan plaani ja loon Alfonso mälestuseks hädavajaliku ning ainulaadse toote Eesti turul. Tehes seda lootuses, et hoida ära teiste õnnetuid tagajärgi,» sõnas Praakle.

Toote loomisel lähtuti mitmest põhimõttest: seade pidi olema võimalikult väike, samas pika akukestvusega ja Eesti kliimale sobilik. Täna eristubki Nufnufi jälgimisseade teistest omasugustest selle poolest, et see on väiksem ja kergem, aku kestab kauem ning sihtgrupiks on nii kodu- kui jahikoerad. Teised sarnased tooted on siiani keskendunud vaid jahikoertele.

Praakle sõnul on tagasiside olnud positiivne, kliendid on toote hästi vastu võtnud ja juba on välja pakutud uusi ideid, kuidas seadet edasi arendada.

