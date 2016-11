Hiina kaubanduskeskuses elava jääkaru olukord pole paranenud

50 Hiina loomaõiguste eest võitlevat ühendust hakkasid Pizza elamistingimuste paremaks muutmise nimel tegutsema, kuid hiljuti kaubanduskeskuses tehtud video tõestas, et jääkaru olukord pole paremaks muutunud. Humane Society Internationali ja VShine'i koostööl valminud videost on näha, kuidas Pizza endiselt oma tillukeses puuris edasi-tagasi marsib ja oma pead kõigutab, kirjutab Time.

Humane Society Internationali nõustaja ja veterinaariaprofessor Alastair Macmillan sõnas, et jääkaru käitumine on tüüpiline neile loomadele, kes on masenduses ja kelle elamistingimused pole kõige paremad. «Ta elab täiesti ebasobilikes tingimustes ja miski seal ei meenuta tema loomulikku elukeskkonda. Kui midagi ette ei võeta, siis see loom lihtsalt närbub vaikselt,» sõnas Macmillan.

CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS

Pärast seda, kui jääkaru nigelad elamistingimused said avalikku tähelepanu, on tema kodu paremaks muutmiseks tehtud mitmeid petitsioone, millele on allkirja andnud enam kui miljon inimest üle maailma. Human Society Internationali andmetel on Pizza üks sadadest loomadest, kes elavad Hiina kaguosas asuvas Guangdongi provintsi kaubanduskeskuses. Lisaks jääkarule on seal veel näiteks lumerebane, morsk ja beluuga.

Septembris rõõmustas loomasõpru uudis, et üks Suurbritannia loomapark pakkus Pizzale uut ja avarat elukohta, kuid Hiina ametivõimud keeldusid sellest pakkumisest, kuna nende arvates peaks Pizza jääma Hiina.

Selle nädala alguses viisid Hiina loomaõiguslaste grupid Guangdongi provintsi kubernerile avaliku kirja, milles nad soovivad kaubamajas asuva loomade väljapaneku sulgemist, kuna see pole seadustega kooskõlas. «Selline väljapanek teeb Hiinale häbi,» seisab kirjas.