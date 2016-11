Toidud, mida ei tasuks koerale pakkuda

Business Insider uuris loomaarstidelt dr Richard Goldsteinilt ja dr Pamela Edwardsilt, milliseid toite ei peaks koertele andma.

Avokaado sisaldab persiini, mis tekitab koertel mürgistust ja selle tulemusel võib koer oksendada või tal võib kõht lahti olla.

Viinamarjad ja rosinad võivad koertel tekitada neerupuudulikkust ning haigusi. Mõned uuringud on näidanud, et rosinad on koertele veelgi kahjulikumad kui viinamarjad.

Sibul ja murulauk võivad põhjustada aneemiat ehk verevaesust. Samas rõhutasid mõlemad loomaarstid, et koerad peaksid sibulat ja/või murulauku väga palju sööma, et neil tekiks aneemia. Sibul ja murulauk võivad ärritada ka koera seedeelundkonda.

Küüslauk põhjustab samuti kõhuprobleeme ja suures koguses tarbides ka aneemiat. Dr Goldstein ütles, et tema on kokku puutunud koeraomanikega, kes pakuvad oma lemmikutele beebitoitu, aga mõned beebitoidud võivad sisaldada küüslaugupulbrit. Ka kassid on küüslaugu suhtes väga tundlikud.

Sool ja soolased snäkid pole samuti koertele sobilikud, kuna need suurendavad janutunnet ning võivad ajada koera oksele, tekitada kõhulahtisust, depressiooni, haigushooge jms.

Pähkleid (mandleid, kreeka pähkleid, maapähkleid) tuleks koertest eemale hoida, kuna need võivad põhjustada oksendamist, kõhulahtisust ja kõhunäärmepõletikku, sest pähklid sisaldavad palju rasva. Eraldi tõid loomaarstid välja makadaamia pähklid, mis lisaks oksendamisele võivad muuta koera nõrgaks ja tekitada depressiooni.

Sinepiseemned võivad samuti põhjustada oksendamist ja kõhulahtisust.

Rabarber võib põhjustada suurenenud süljeeritust, värinaid ja neerupuudulikkust.

Tsitruselised võivad ka väga väikeses koguses koera seedeelundkonda ärritada. Kui koer peaks suuremas koguses tsitrusvilju tarbima, siis võib tal esineda kõhuvalu ja depressiooni.

Šokolaad on teatavasti koertele kahjulik, kuna võib põhjustada oksendamist ja kõhulahtisust. Ent lisaks sellele võib šokolaad panna koera hingeldama, suurendada janutunnet, mistõttu peab koer tihemini pissil käima, muuta koera hüperaktiivseks, panna südame puperdama, tekitada haigushooge ja šokolaadi tarbimine võib koerte puhul isegi lõppeda surmaga. Dr Goldstein lisas, et mida tumedam on šokolaad, seda ohtlikum on see koerale.

Kohv ja kohvioad mõjuvad koertele samamoodi nagu šokolaad. Kuigi keegi ei anna ilmselt oma koerale kohvi juua, tasuks ka kohvioad ära peita, et koer ei saaks neid nosida.

Toores kanamuna võib koertel põhjustada naha ja karvkatte probleeme.

Piimatoodete kohta ütles dr Goldstein, et inimesed ja kassid suudavad neid üsna hästi taluda, kuid koertel esineb rohkem probleeme laktoositalumatusega, mistõttu võivad piimatooted ärritada koera kõhtu ja põhjustada kõhulahtisust.

Ksülitool on magusaine, mida leidub näirimiskummis ja «suhkruvabades» toodetes, näiteks maapähklivõis. Ksülitool võib põhjustada oksendamist, väsimust, tuimust, haigushooge ja isegi koomat.

Loomaarstid rõhutasid, et koerad ei pruugi erinevatele toiduainetele samamoodi reageerida ja alati ei pruugi tagajärjed sugugi traagilised olla. Samas tasuks järgida põhimõtet, et kui mõni toiduaine paneb sind kahtlema, pea nõu loomaarstiga.