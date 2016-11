Loomaomanikud räägivad: kõige imelikumad asjad, mida lemmikud on teinud

Redditi keskkonnas said aga inimesed oma suud puhtaks rääkida ja paljastasid, millised on kõige veidramad asjad, mida nende lemmikud on teinud.

«Minu koer kardab väga äikesetormi. Kui ilm läheb käest ära, siis ronib koer tavaliselt söögilaua alla. Imelikuks muudab asja see, et ta võtab sinna laua alla kaasa kõik oma lelud, natuke toitu ja oma lemmiku teki. Ta lihtsalt lebab seal ja ootab maailma lõppu.»

«Mul on kilpkonn nimega Rasputin. Ma lasen ta vahel tuppa ringi kõndima. Kui ma ise mõnikord põrandal istun, siis ta ronib mulle sülle ja tõstab oma pea, et mulle küsivalt otsa vaadata. See tähendab, et ma pean teda lõua alt sügama. Kui see on tehtud, ronib ta uuesti maha ja jätkab oma jalutuskäiku. Rasputin on lahe vennike.»

«Mul oli kunagi kass, kellele meeldis vee all pesemas käia. Ta eelistas duši all käimist, aga kui keegi oli parajasti vannis, ronis kass hea meelega vette. Kraanikaussi ei saanud näiteks mustade nõude jaoks vett lasta, sest kass ronis kohe sinna sisse.»

«Mu koerale meeldib silma vaadata sellele inimesele, kes on end parajasti tualetis kergendamas. See tähendab, et tualeti uks tuleb kindlasti lahti jätta ja koer sätib end sellisesse kaugusse, et ta näeks inimest. Ta võib näiteks üle õla vaadata ja kui inimene ei vaata talle otsa, hakkab koer urisema. See on üsna veider.»

«Minu kassile meeldib end peeglist vaadata. Seda on imeline jälgida. Ta vaatab ennast ja vahel puudutab peegelpilti ka käpaga.»

«Minu koer võtab krõbinaid ükshaaval kausist ja viib need veidi eemale. Kui ta on rahul selle hunnikuga, mis tal eemal on krõbinatest tekkinud, siis ta hakkab neid alles sööma.»

«Üks mu kassidest ignoreerib mind umbes 23 tundi päevas. Siis, kell neli hommikul, on ta minusse armunud ja äratab mind üles sellega, et pistab oma käpa mulle suhu või silma. See on üsna rõve.»

«Meie koerale meeldib verandale viivat klaasust lakkuda. Ta surub oma näo selle vastu, suu pärani lahti, ja limpsib seda aeglaselt, nagu oleks armunud.»

«Mu siilile meeldib oma puuris asju ümber sättida. Ta võib toidukausi ümber pöörata, tirida oma «tualeti» jooksuratta juurest eemale, heita voodi üldse puurist välja jne. Kui ma ärkan tema laamendamise peale üles ja lähen temaga riidlema, siis ta vaatab mind sellise näoga, et teda ei huvita üldse, mis ma ütlen, sest ta teeb seda, mida tahab.»

«Mu tuhkrule meeldib lusikaid koguda. Mitte kahvleid ega nuge, vaid ainult lusikaid.»

«Mu kass, kes on üldiselt maailma kõige laisem loom, jookseb alati kohale, kui mu õde hakkab meie riigihümni laulma. Kass istub õe juurde ja hakkab temaga kaasa «laulma». Ükski teine laul teda sel moel ei eruta.»

«Ühele mu kassidest meeldivad kõrred. Kui keegi tuleb mulle külla ja tema joogi sees peaks olema kõrs, siis ei anna kass enne alla, kui see kõrs on tema oma. Ta võtab selle kas ise või see tavaliselt antakse talle. Seejärel kannab ta seda hammaste vahel kaasas, kuni ta lõpuks kõrre mõne mööblieseme alla kaotab.»

Hea lugeja, kas sinulgi on mõni analoogne lugu oma lemmikloomast? Saada see meile ja võid võita fotosessiooni, kus jäädvustatakse sind koos su lemmikuga. Loe lähemalt lugejamängu üleskutsest!