Uskumatu, aga tõsi: karu viis pulmatseremoonia läbi

Stepan seisis kuulekalt paari kõrval, kui Denis ja Nelya oma tõotusi ette lugesid. Denisi sõnul teadsid nad, et Stepan on väga heasüdamlik ja tore karu, aga kuna tegemist on niivõrd suure ja ettearvamatu loomaga, siis oli nende hinges ka veidi hirmu. Lõpuks läks kõik õnneks hästi ja paar oli väga rahul, et said oma unistuse tõeks teha, kirjutab Caters News.

«See on väga eriline tunne, kui saad kallistada päris elusat karu. Seda ei anna millegi muuga võrrelda. See päev jääb meile pikaks ajaks meelde,» rääkis Denis.

