Reinuvader tegi Saaremaa laudas korralikku hävitustööd

Golfimängijad üldiselt arvestavad sellega, et nii mõnigi pall võib mängu jooksul kaduma minna. Rootslane Anders Noaksson nägi aga oma silmaga, kuidas üks ulakas rebane tema golfipalliga plehku pistis.

Mis teha, kui koerad-kassid-jänesed lemmikutena ei kõneta või on mõnel pereliikmel suisa loomakarvade vastu allergia? Uuem mood näeb ette, et tuleb võtta kanad. Meediakunstnik Tuuli Lepik peab kanu praktiliste lemmikutena – ta igatses enda ümber lapsepõlve hääli, kuid sahisevat kruusateed ja lehmade ammumist polnud kusagilt võtta.

Video metsas hullavast rebaseperest on võitnud miljonite vaatajate südamed

Üle kolme miljoni inimese on juba vaadanud We Are Wildernessi Facebooki lehel jagatud videot rõõmsast rebaseperest.