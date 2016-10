Lugeja kirjutab: koer on mõned kassi kombed omaks võtnud

Kuigi mul on kodus lausa kaks lemmikut – üks väga paks kass Cherry ja koer Watson –, otsustasin jagada muljeid just Watsonist.

Meie väike Watson on uhke Bostoni terjer, kes meeldib mitte ainult väikestele, kuid ka suurtele. Kui me ta umbes neli aastat tagasi koju tõime, tundus, et saime kõige vaiksema koera üldse, sest väike Watson suutis pea kaks ööpäeva magada oma asemel ja teha vahepeal vaid korraks silmi lahti. Hiljem tuli välja, et see oli ainult hirmust. Iga päevaga muutus pisike Watson julgemaks ning juba varsti sai ta aru, kes on majas peremees.

Ajapikku hakkasime mõistma, kui erilise sõbra me endale võtsime – äärmiselt memmeka, kuid siiski väga armsa pereliikme. Kui jätta kõrvale tema pehmemad pooled, tuleks kindlasti välja tuua tema fantastilised jalgpallimängimise oskused – naabrid on teda lausa Messiks nimetanud.

Oma mehisemat poolt on ta näidanud ka ukse või põõsa taga, sest oskab teha äärmiselt hirmuäratavat häält. Alati on vahva näha inimeste emotsioone, kui nad näevad ukse taga meie vahvat suurte kõrvadega sõpra.

Samuti on tal suurepärased manipuleerimise oskused, sest vajaduse korral ta võib ta olla maailma kõige sõnakuulelikum ja nunnum koer!

Kui rääkida tema veidrustest, siis kassiga koos elades on ta üle võtnud palju kombeid. Näiteks võib teda sageli kohata aknalaual või diivani käsitoel istumas, täpselt nagu kass. Õhtuti pole tema jaoks probleem tõmmata end kerra tugitoolis istuja õla peal.

