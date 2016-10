Seitse kassitõugu, mis näevad välja kui suured kaslased

Kodukassid ja suured kaslased on sarnase kehaehitusega, nad isegi käituvad samamoodi ja mõned liigid näevad ka väga sarnased välja. Kassiportaal iHeartCats tõi välja seitse kassitõugu, mis meenutavad väga oma suuri sugulasi.

Bengali kass

Picasa/Caters News Agency

Bengalid on imeilusad kassid, kes meenutavad leopardi. Bengalite karvkate on väga rikkalike värvidega, kus leidub nii täpikesi kui triipe. Välimuselt võivad nad ju olla leopardi moodi, kuid iseloomult on bengalid tavalised kodukassid ja nendega on väga lõbus aega veeta.

Savanna kass

Serval. Igor Zarembo/Sputnik

Savanna kass on saadud kodukassi ristamisest servaliga. Servalid on keskmise suurusega metsikud kaslased, kes elavad peamiselt Aafrikas. Savanna kassid on välimuselt üsna servalite moodi. Kodukassi kohta on nad üsna suured ja iseloomult meenutavad rohkem koera kui kassi. Savanna kassid on väga aktiivsed, neile meeldib jalutada ja palli taga ajada.

Abessiinia kass

Vladimir Pesnya/RIA Novosti

Abessiinia kassitõug pole tekkinud ühegi metsiku kaslase ristandina, kuid need kiisud meenutavad välimuselt väga lõvi. Abessiinia kass on kuldse karvkattega, kust võib leida õrna triibumustrit. Sel kassitõul on väga ilmekad ja kaunid silmad. Abessiinia kassid on väga intelligentsed ja sotsiaalsed ning on täheldatud, et kui nad ei saa omanikuga tükk aega suhelda, muutuvad nad depressiivseks.

Bombay kass

Must panter. TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

Bombay kass on kui väike must panter, kes elab koos inimestega. Bombay kassid ongi aretatud selleks, et nad meenutaksid musta pantrit. Nende lihaselist keha katab lühikarvaline kate ja neil on muljetavaldavad silmad. Bombay kassid on väga sotsiaalsed ja vajavad inimeste tähelepanu. Kuna tegemist on üsna mängulise kassitõuga, soovitatakse neid lastega peredele.

Ameerika bobtail kass

Noor ilves. AP

Ameerika bobtail tõugu kassid meenutavad Põhja-Ameerika punailvest. Nad on väga armastavad kiisud, kes naudivad omanikega koos olemist. Ameerika bobtailid saavad hästi läbi koertega.

Toygeri kass

Toyger. Karin Roth

Toygerid meenutavad välimuselt tiigrit. Nende karvkate on silmatorkavalt triibuline. Toygerite tõu looja on öelnud, et ta tegi seda selleks, et tõmmata rohkem tähelepanu tiigrite heaolule looduses ja nende hoidmisele. Toygerid on intelligentsed ja sõbralikud kassid, kes tahavad omanikega aega veeta. Nad on üsna rahulikud, aga ei ütle ära ka põnevast mängust.

Egiptuse Mau kass

MAX ROSSI/REUTERS

Egiptuse Mau kassid meenutavad gepardit või leopardi. See on üsna haruldane tõug, aga tänu oma ainulaadsele välimusele on need kassid muutumas üha populaarsemaks. Egiptuse Maud on kodukassidest kõige väledamad ja nad on ka väga ärksad, mängulised ning jutukad.