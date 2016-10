Uskumatu: Austraalias elab suur pull, kes peaks veel kasvama

Guernsey tõugu pulli Big Moo turja kõrguseks on koguni 190 sentimeetrit ja omaniku Joanne Vine'i sõnul peaks Big Moo veel kasvama. Naist ei üllata enam möödakäijate üllatushüüded, kuna nii suurt looma pole paljud varem näinud, vahendab abc.net.au.

Frank Monger/Caters News Agency

Kas tegemist on Austraalia või lausa maailma suurima pulliga? Joanne Vine usub küll seda ja tahaks oma silmaga näha pulli, kes oleks tema Big Moost suurem.

Vine tunnistab, et Big Moo sai kunagi ostetud liha tõttu, aga kuna loomal oli niivõrd armas iseloom, otsustasid nad ta ellu jätta. «Ta on niivõrd armas ja talle meeldivad inimesed. Ta käib mul alati kannul ja mu lapselastele meeldib temaga mängida. Ta on osa meie perest,» ütles Vine.

Big Moo noorena. Frank Monger/Caters News Agency

Perekond vaatas imestusega pealt, kuidas nende pere uus lemmik muudkui kasvas ja kasvas. Nüüd on Big Moo 7-aastane, kuid omaniku sõnul võib ta veel kasvada. «Ma olen kindel, et ta kasvab veel suuremaks,» sõnas Vine. Ta pakkus, et loom võib nii suur olla seetõttu, et ehk esineb tema ajuripatsi töös häireid, sest just see piirkond vastutab kasvuhormoonide tootmise eest. Aga isegi, kui Big Mool on midagi viga, siis väliselt pole aru saada, et miski tekitaks loomale füüsilist valu.

Big Moo elab koos hobuste ja ühe teise pulliga, kellele pandi nimeks Little Moo. Big Moo transporditi eelmisel aastal aasale, kus ta nüüd oma päevi veedab, ent tema sõidutamine ühest kohast teise polnud sugugi lihtne ettevõtmine.

Frank Monger/Caters News Agency

«Meil kulus palju aega, et tema transportimiseks üldse sobivas suuruses sõiduvahend leida. Ta lihtsalt ei mahtunud kuskile,» meenutas Vine. Lõpuks pandi Big Moo hobuste transportimiseks mõeldud haagisesse, kuid sinna mahtus suur loom ka üsna napilt. Sõidu ajal kartis Joanne Vine, et automootor ei pruugi vastu pidada, kuna «koorem» oli tavapärasest suurem.

Joanne Vine sõnas, et kui Guinnessi rekordite raamatust soovib keegi tulla tema pulli mõõtma ja kaaluma, siis tema võtab nad hea meelega vastu. Ta kinnitas, et Big Moo jääb nendega kuni oma elupäevade lõpuni ja nad hoolitsevad tema eest hästi.