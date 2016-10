Sõbralik sokk tahab talveks sooja katuse alla

Loomake on pika ketiga puu külge aheldatud, peavarjuks hiljaaegu meisterdatud kipakas varjualune, mis ei kaitse korralikult isegi vihma eest, tuulest ja lumest rääkimata. Kahjuks pole soku minevikust eriti midagi teada, kuid kindel on see, et praegustes tingimustes pole loomal hea elada ja ta väärib paremat.

Eesti Loomakaitse Selts / Facebook

Kõik, kes soovivad sõbralikule sokule kodu pakkuda, peaksid kirjutama info@loomakaitse.ee või helistama 56 666 656. Kui kodupakkumise soov on kindel, täitke loomasoovija küsimustik ja teiega võetakse ühendust.