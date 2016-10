Video: omanik tegi koerale liigutava üllatuse

Video sellest, kuidas Jolene kohtub elusuuruses leluga, jõudis internetti eelmisel nädalal ja seda on vaadatud miljoneid kordi. Video alguses istub Jolene rahulikult oma pesas ja närib Gumbyt, ent koera tähelepanu tõmbab kohe see, kui ruumi siseneb hiiglaslik lelu, edastab Telegraph.

Kostüümi kandis Jolene'i omanik Ben Mesches. Mesches rääkis The Dodole antud intervjuus, et kui ta kostüümi pea ära võttis ja koer teda nägi, siis see ei vähendanud Jolene'i elevust ja ta oli umbes tunnikese väga energiline ning rõõmus. Lõpuks jäi Jolene magama oma lemmiklelu kõrval.

Pärast seda, kui Jolene'i ja Gumby kohtumise video niivõrd populaarseks sai, tegi omanik koerale ka isikliku Facebooki ja Instagrami konto.