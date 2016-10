Lugejamäng: kirjuta oma lemmikloomast ja võida fotosessioon

Ootame teie toredaid lugusid sellest, kuidas lemmikloomad on teinud kas midagi naljakat, ootamatut, ebatavalist või lihtsalt toredat. Kõigi kirjutajate vahel loosime välja fotosessiooni fotograaf Elina Kaarneemega, kes teeb teist ja teie lemmikloomast mälestuseks kauni fotoseeria.

Võitja saab ühetunnise fotosessiooni, mis sisaldab vähemalt 15 töödeldud täissuuruses pilti privaatses veebigaleriis ja lisaks 10 enda poolt valitud fotot paberkandjal. Elina Kaarneem tegutseb peamiselt Harjumaal ja võitjaga lepitakse pildistamise täpne aeg ning koht eraldi kokku. Lisaks sellele pakub Elina Kaarneem kõigile lugejamängus osalejatele võimalust broneerida tunniajane lemmikuga pildistamine tema juures tavahinnast 10 protsenti soodsamalt.

Lõbusaid lugusid ootame kuni 14. novembrini (k.a.) aadressil kerti.kulper@postimees.ee. Kui soovite, võite looga koos saata ka oma lemmiku pildi. Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada.

Fotograaf Elina Kaarneem on fotoaparaati käes hoidnud juba väiksest saati, kuid nüüd on hobist saanud tema jaoks elustiil. Tema pildistamise stiil on loomulik ja vaba ning ta üritab pildile püüda tõelised emotsioonid. Kaarneem ütles, et lemmikloomadega võiks rohkem pilte teha, kuna lemmikud pakuvad meile oma eluea jooksul palju toredaid hetki, mis tihtipeale kipuvad ununema. Ühise fotosessiooni käigus saab mõned neist hetkedest pildile püüda, et neid oleks hiljem lihtsam meenutada.

Rohkem infot Elina Kaarneemest ja tema tehtud töödest kodulehelt või Facebookist.