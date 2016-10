Miks arvatakse, et mustad kassid toovad õnnetust?

Tegelikult polegi täpselt teada, miks on just mustast kassist saanud ebaõnne sümbol. Mõnes riigis – Jaapanis ja osalt ka Suurbritannias – usutakse, et mustad kassid toovad hoopis õnne, kirjutab People.

Siiski on palju riike, kus musti kasse pigem välditakse. Üheks võimalikuks põhjuseks, miks arvatakse, et must kass toob õnnetust, võib olla see, et keltide mütoloogias on müstiline tegelane, kes väidetavalt meenutab suurt musta kassi ja võimalik, et seetõttu hakati musti kasse seostama nõidade ja nõidusega. Šoti mägismaadel elanud rahvad uskusid, et müstiline musta kassi meenutav tegelane võib surnult hinge varastada veel enne, kui see on jumalateni jõudnud ja see mõte tekitas inimestes hirmu.

Vastuseid võib otsida ka Norras levinud legendidest. Ühe legendi kohaselt olid armastuse ja viljakuse jumalanna Freya vankri ees kaks musta kassi, kes olid Freya teenrid täpselt seitse aastat. Kuna kassid olid Freyale väga truud olnud, muutis jumalanna nad tänutäheks nõidadeks, et nad ei peaks enam looma kehas olema.

USAs olid mustad kassid mingil ajal aga hoopis anarhismi sümboliks. Põhjuseks võis olla see, et must oli anarhistide lemmikvärv, kuna see oli otseselt vastandiks valgele lipule, mis sümboliseerib alistumist. Sümbol, millel on kujutatud küürus selja ja sirge sabaga musta kassi, sai paljude anarhistide lemmikuks ja lõpuks hakkas seda sümbolit kasutama ka tööliste ühendus.

Sümboli autoriks oli Ralph Chaplin, kes selgitas valikut järgmiselt: «Must kass kandis edasi sabotaaži mõtet. Töölised tahtsid ülemusi hirmutada ja kasutasid selleks sabotaaži. Kui ebausklik inimene näeb musta kassi üle tee minemas, siis ta kardab, et temaga juhtub midagi halba. Töölised hakkasid musta kassi sümbolit kasutama ülemuste hirmutamiseks.»

Pole tähtis, millest on need müüdid alguse saanud, tähtis on hoopis see, et paljud usuvad endiselt, et mustad kassid toovad endaga kaasa õnnetust ja musti kasse ei soovita varjupaikadest võtta. Tegelikult ei tasu pelgalt kassi karvkatte tooni järgi oletusi teha, sest kui sul tekib loomaga eriline side, siis muu ei loegi.