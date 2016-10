Huvitav fakt: elevantide kõnnak sõltub meeleolust

Üks väike elevant leidis endale inimeste seast suure sõbra ega saanud pealt vaadata, kui talle tundus, et sõber on hädas.

Elevandid on ühed intelligentsemad loomad maailmas. Arvatakse, et elevandid tunnevad ka inimesi hästi ja oskavad vahet teha, keda tasuks usaldada ja keda mitte.

Kui rääkida tarkadest loomadest, siis tavaliselt mainitakse alati samu tegelasi: delfiinid, elevandid, ahvid, varesed jne. Aga kas me päriselt ka teame, kui targad need loomad on ja mida nad tunnevad?

Loomad ja linnud, kes oskavad «tööriistu» kasutada

Teadlased avastasid hiljuti, et väljasuremise ohus olev Hawaii vares on üks neist lindudest, kes oskab kasutada «tööriistu»: nimelt märgati, et vares oskab kasutada väikseid oksi selleks, et puus olevates pragudest kätte saada toidupalakesi, milleni ta muidu ei ulatuks.