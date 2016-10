Päevakäpad: Lilli ja Mikk on ühise kodu ootel

Kasside Turvakodu / Facebook

Lilli ja Mikk on lahutamatud! Kui üks peakski teise mõneks ajaks silmist kaotama, hakatakse üksteist kohe heleda häälega hüüdma. Nad teevad kõike koos – mängivad, söövad, magavad. Samuti abistatakse üksteist pesemisprotseduuridel, üheskoos hoitakse silm peal hoiukodu teistel kassidel ja topeltjälgimise all on ka kõik hoiuperenaise tegemised-toimetused. Nende lõputu mängulust, lõbusus ja kokkuhoid tõestavad taas, et kaks on parem kui üks! Seetõttu loodetakse leida kodu, kuhu Lilli ja Mikk saavad koos kolida.

Kui soovid kogeda sellist harukordset topeltrõõmu, kirjuta info@kassideturvakodu.ee ja sinuga võetakse ühendust.