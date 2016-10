Päevakäpad: kolmekuused kassipojad otsivad uut kodu

Kes teab, millal esimesed kassid saarele sattusid, aga nende väikesed järeltulijad jõudsid maailmavallutuslike plaanidega selle aasta augustis mandrile. Kuna kiisudel kodu puudus ning kassiema otsustas saarel puhkajate kappi pesa teha, siis sündis ka otsus leida väikestele kiisudele soojad ja hoolivad kodud. Kassid sündisid 27.07.2016.

Väike Bruno on äärmiselt armastusväärne tegelane. Väga pehme ja koheva ning pika karvaga kassipoiss, kelle eripäraks on uhke valge sabaots. Ta on mänguline ja oskab juba uriseda, kui keegi tema kausist sööma tahab tulla. Uute inimestega kokkupuutel on Bruno pisut pelglik ning läheb igaks juhuks veidi kaugemale. Kõige turvalisem on muidugi siis, kui ta saab kaugelt oma urust vaikselt vaadata.

Bruno / Pesaleidja

Väike Runi on sõbralik ruunikirju näo ja sileda karvaga kassitüdruk. Nagu keegi tema pilti nähes ütles, on sellel kassil nägu nagu universum. Runi on uudishimulik ja suhtleb hea meelega inimestega.

Runi / Pesaleidja

Mõlemad kiisud oskavad ilusasti liivakastis käia ning on ka juba saanud esimese vaktsiini ja on täiesti parasiidivabad. Kui soovid kiisude kohta rohkem infot, täida kiisuvõtjaankeet ja sinuga võetakse ühendust.