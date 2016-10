Helsingis on lendoravate arv tõusnud

Ekspertide hinnangul elas Helsingi parkides viimase loenduse ajal umbes tosin lendoravat, kuid sel aastal läbi viidud loendus näitas, et lendoravate arv on kerkinud juba 39-ni. Kõige rohkem lendoravaid – koguni 25 tükki – elab Helsingi põhjaosas paiknevas suures keskpargis (Keskuspuisto), kus on väga palju puid, edastab BBC.

Lendoravad on Soomes kaitse all ja nende elukohti tuleb hoida. Keskkonnakeskuse juht Esa Nikunen sõnas, et pole kahtlustki, et lendoravad on Helsingisse naasnud. Lendoravaid on üsna raske tabada, mistõttu peavad teadlased tähelepanelikult otsima lendorava väljaheiteid, kuna see annab neile märku, kus pisikesed loomakesed tegutsevad.

Lendoravad eelistavad elada segametsas ja keskkonnakeskus on omalt poolt teinud kõik, et Helsingi parkides oleks võimalikult palju erinevaid puid.

Ent sugugi kõik inimesed pole lendoravate naasmise üle õnnelikud. Kuna lendoravad on kaitse all, siis linnaplaneerijatele on minevikus kõvasti peavalu valmistanud see, kuhu tohib uusi projekte plaanida ja kuhu mitte. Eelmisel aastal tulid arhitektid aga välja uudse ideega ehitada linna «oravasõbralikud» ühiselamud. Idee seisneb selles, et tudengitele mõeldud ühiselamud meenutavad konstruktsioonilt puuonne, kus oravad saaksid vabalt liikuda mööda maja välisküljel olevaid liiste ja sealt läheduses olevatele puudele hüpata.