Ragne Värk: jänes on meie perele parim lemmikloom

Lemmiku nimi/nimed: «Meie jänese nimeks sai Tuti. Tegelikult me kogu perega mõtlesime, et mis ta nimi võiks olla. Kuna see oli sünnipäevakingitus lapsele, siis loomulikult sai valituks tema poolt väljapakutud nimi. Oluline oli, et oleks lihtne nimi ning Tuti sobib minu arvates nagu valatult»

Lemmiku vanus: «Praegu on ta kahe ja poole aastane. Saime ta hästi pisikesena – kuu aja vanuselt!»

Lemmiku tõug: «Tuti on kääbus-lontkõrv. Valikul oli oluline, et jänku väga suureks ei kasva.»

Erakogu

Kuidas lemmiku leidsite? «Jänku leidmine oli tegelikult lihtne, kuna teadsime millist looma soovime, siis uurisime natuke netis ringi ja otsisime, kes sedasorti loomi pakuvad. Esimese telefonikõne peale oligi kokkusaamine kokkulepitud ning kaks päeva hiljem oli lemmikloom juba olemas.»

Kas omanik valib lemmiklooma või vastupidi? «Mina usun täiesti, et omavaheline klapp peab kohe algusest peale olema. Ka Tutil oli tegelikult rohkelt vendi-õdesid, kelle vahel oli võimalik valida. Tuti oli aga esimene, kelle sülle võtsin ning kes seal nii rahulikult püsis, et peaaegu oleks magama jäänud. Sellepeale olin kohe kindel, et just see pisike preili tuleb meiega koos koju kaasa! Jänese kojutoomise ajaks läks abikaasa lapsega kodunt ära, et saaksin Tuti ilusti koju tuua ja n-ö üllatuseks lapse tuppa panna. Loomulikult oli lapse üllatus suur, kui koju jõudes lemmiklooma eest leidis. Nagu varem mainitud, tegemist oli sünnipäevakingitusega, mille nädalajagu varem talle üllatuseks kätte andsime.»

Miks just jänes? «Jänes tundub meie perele parim valik. Kass ja koer läks valikust välja seetõttu, kuna paar aastat tagasi sõitsime veel hästi tihedasti Tallinn-Pärnu vahet ning liikuva eluviisiga oleks koera või kassiga raske. Kuna tuttaval oli jänes juba olemas, siis kõrvalt vaadates tundus see parim variant. Siiamaani ei kahetse valikut – see jänku on toonud meile rohkelt rõõmu ning on kindlasti täiskohaga pereliige.»