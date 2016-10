Video: enesekindel siil hirmutas mägrad toidust eemale

Majaomaniku sõnul pani ta kaamera ööseks tööle selleks, et jälgida kohalike mäkrade tegevust. Mägrad on juba mõnda aega tema aias käinud ja majaomanik paneb mäkradele aeda ka süüa. Sel korral, kui siilike söögiplatsile sattus, oli kaussides maapähkleid, mis siilile paistsid maitsvat.

Videost on näha, et alguses söövad mägrad rahulikult, aga siis märkab üks neist siili ja see hirmutab kaks mäkra eemale. Lõpuks mõistab ka kolmas, et lisaks neile on keegi veel seal ja pageb aianurka kaaslaste juurde.