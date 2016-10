Koerad teavad, et nad on inimestele kallid

Portaali People lemmikloomade rubriigis aitab dr Brian Hare Põhja-Carolinas asuvast Duke'i ülikoolist mõnele küsimusele vastuseid leida.

Kas koer mõistab, et ta on inimese jaoks kallis?

Dr Hare: «Jah, koer teab, et inimene armastab teda. Koertel ja inimestel on väga eriline suhe ning koer võib inimeses tekitada sarnaseid emotsioone nagu näiteks lapsed. Kui inimene vaatab koera, vallandub inimese ajus oksütotsiini, sama juhtub ka siis, kui koera paitada või temaga mängida. See tekitab hea tunde nii inimesele kui koerale ja muudab teievahelise sideme tugevamaks. Ja kui koer inimest vaatab, siis võib öelda, et ta «kallistab omanikku silmadega».»

Kas koertel esineb depressiooni nagu inimestel?

«On väga võimalik, et koertel esineb depressiooni,» sõnas dr Hare. «Pärast 11. septembri terrorirünnakut täheldati, et paljudel otsingutele abiks olnud koertel esines depressiooni sümptomeid, sest nad ei leidnud elavaid inimesi, vaid ainult laipu. Koerte eest hoolitsejad isegi korraldasid «võlts» otsinguid, et koerad leiaksid elusaid inimesi ja muutuksid veidi rõõmsamaks.»

Dr Hare lisas, et koer võib omanikku väga ära kiinduda ja käituda sootuks teisiti, kui omanik pole temaga. Kuna koera on ka väga empaatiavõimelised, reageerivad nad omaniku tujudele ja tunnetele, sealhulgas ka depressioonile.

Kui palju on teada koerte otsustusvõimest? Kas koerad näiteks lahendavad probleeme?

«Koerad lahendavad kogu aeg probleeme, kuigi nad kõik teevad seda omamoodi,» rääkis dr Hare. Tema sõnul on koerte käitumist äärmiselt huvitav jälgida. «Näiteks kui mul on kaks topsi ja ühe alla peidan maiustuse ning osutan sõrmega sellele topsile, mis on tühi, siis võivad koerad erinevalt käituda. Mõned koerad tahavad inimestega koostööd teha ja valivad selle topsi, millele inimene osutas. Teised usaldavad aga oma mälu ja valivad selle topsi, mille all on maius peidus,» näitlikustas dr Hare.

Mida saab koeraomanik teha, et koera vaimse tervise ja heaolu eest hoolt kanda?

Dr Hare ütles, et koerad on täpselt nagu inimesed: nad peavad kvaliteetset toitu sööma, trenni tegema ja nende mõistust tuleb stimuleerida. «Toitumine muutub eriti oluliseks 7. eluaasta paiku ja pärast seda,» rõhutas dr Hare ja lisas, et tema käib oma koeraga regulaarselt väljas ja kodus olles mängivad nad erinevaid mänge, mis mõjuvad koera ajule hästi.