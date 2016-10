Päevakäpp: krutskeid täis Jenka ootab kodupakkumisi

Varjupaikades ja turvakodudes on väga palju õnnetuid kiisusid, kes ootavad uusi omanikke ning soovivad üle kõige uude koju kolida. Millega peaks aga arvestama, kui soovid varjupaigast või turvakodust kassi võtta?

Pesaleidjas ootab kodupakkumisi süsimust läikiva karvaga Salem, kes on iseloomu poolest pigem arglik kiisu.

Päevakäpp: eutanaasiast päästetud sõbralik kass ootab kodupakkumisi

Kasside turvakodus ootab uut omanikku süsimust pikakarvaline kass, kelle omanik viis loomakliinikusse, et lasta kiisule eutanaasia teha. Põhjus, miks omanik tahtis kiisu magama panna, oli see, et kass oli haigestunud.