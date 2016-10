Viis nõuannet, et kassi liivakast ei haiseks

Kassiomanikele suunatud veebiportaal iHeartCats pakub välja viis võimalust, kuidas kassi liivakasti ebameeldivat haisu vähendada.

1. Pulbristatud ürdid

Üks võimalus on võtta n-ö kassisõbralikke ürte (lavendel, sidrunmeliss) ja teha need peenikeseks puruks. Kui oled kassi liivakasti ära puhastanud, puista kuivanud ürdipuru liiva hulka. Mõned veebilehed soovitavad ürdipuru segada maisitärklisega (võrdsetes kogustes), kuna maisitärklis imab endasse niiskuse ja lõhnad.

2. Söögisooda

Puista puhta liivakasti põhjale veidi söögisoodat ja selle peale vala puhas kassiliiv. Kassidele mõeldud liivakastid on tavaliselt plastikust valmistatud ja plastik võtab väga hästi erinevaid lõhnu külge. Sooda aitab seda aga ennetada. Soodat võiks liivakasti põhja valada iga kord, kui liiva välja vahetad.

3. Äädikas

Kui oled kassi liivakasti puhtaks pesnud, loputa seda äädikaga, kuna äädikas hävitab kõik ebameeldivad lõhnad. Kui äädikalõhn on sinu jaoks liiga vänge, lahjenda seda vee ja eeterliku õliga. Äädikalõhn peaks täielikult ära kaduma, kui liivakast on ära kuivanud.

4. Uus liivakast

Nagu eelpool mainitud, jäävad plastikust liivakastile lõhnad väga hästi külge ja võib juhtuda, et liivakasti ei saagi pärast enam täielikult puhtaks ja/või lõhnatuks. Kui kassi liivakast lõhnab väga ebameeldivalt, siis kaalu uue soetamist. Teine võimalus on osta roostevabast terasest anum ja sellest kassile liivakast teha. Roostevaba terast on lihtsam puhastada ja see ei ima lõhnu endasse.

5. Pihusti

Valmista ise lahus, millega liivakasti aeg-ajalt piserdada. Sega kokku üks osa äädikat ja kümme osa vett. Lisa umbes 10 tilka eeterlikku õli, sest see varjab äädika vänget lõhna. Iga kord, kui puhastad kassi liivakasti, piserda sinna pärast puhastamist isetehtud lahust. Seda võid natuke piserdada ka liivakasti ümbrusesse.