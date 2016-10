Kaunis kaslane, kes on väljasuremise ohus

Hinnanguliselt elab looduses umbes 4000 lumeleopardi. Tegemist on väga raskesti tabatava loomaga, kes eelistab üksinda mägedes jahti pidada. Loodusest võib lumeleoparde veel leida Hiinast, Bhutanist, Nepalist, Indiast, Pakistanist, Mongooliast, Tadžikistanist ja Venemaalt, vahendab BBC.

Ekspertide hinnangul tapetakse igal nädalal umbes neli lumeleopardi. Kõige levinumaks lumeleopardi jahtimise põhjuseks on see, et lumeleopardid ründavad aeg-ajalt kariloomi ja karjaomanikud tahavad kaslasele kätte maksta. Lumeleopard on muide väga osav jahipidaja ja on suuteline maha murdma endast kolm korda suuremaid loomi.

Lumeleopard Šotimaa looduspargis (RUSSELL CHEYNE/REUTERS)

Hiljuti viidi Bhutani mägedes läbi loendus, millest selgus, et Bhutanis elab looduses umbes sada lumeleopardi. Teadlased jälgisid kahe aasta vältel salakaamerate abil suuri kaslasi ja tegid kindlaks, et lumeleopardi ei nähta küll sageli, ent Bhutanis ei ela need loomad inimestest sugugi kaugel. Mõned lumeleopardid olid üsna linnade lähistele kolinud ja lumeleoparde märgati ka metsas, mis asub Bhutani ainsa rahvusvahelise lennujaama läheduses.

Lonely Planeti andmetel pole Bhutanis suurimaks probleemiks lumeleopardide küttimine, vaid hoopis see, et inimesed käivad mägedes ravimtaimi korjamas. Ravimtaimed on aga ida-nahurite peamiseks toiduallikaks ja ida-nahurid on omakorda lumeleopardide meelispalaks. Ekspertide hinnangul tuleks ida-nahureid iga hinna eest elus hoida, kuna seeläbi saaks suurendada Bhutanis ka lumeleopardide arvu.

Ida-nahur ehk ida-sinilammas (CHINE NOUVELLE/SIPA)

Neis riikides, kus loomapidajad käivad lumeleoparde n-ö kättemaksuks jahtima, võiks olukorda parandada see, kui kariloomad oleksid paremini kaitstud. Peamiselt jahitakse lumeleoparde Hiinas, Mongoolias, Pakistanis, Indias ja Tadžikistanis.

Raportis väljendavad eksperdid muret ka sellepärast, et lumeleopardide nahkade ja ka luude müük toimub üha rohkem internetis, kus on raske sellel silma peal hoida. Illegaalselt turult võib leida nii lumeleopardide nahku kui ka küüsi ja hambaid. Salakaubitsejad väidavad ostjatele tihtilugu, et lumeleopardi küüntel ja hammastel on raviomadused.

Õnneks on ka positiivseid näiteid sellest, et lumeleopardide elu üritatakse paremaks muuta. Näiteks Kõrgõzstanis muudeti endine jahipidamise piirkond hoopis metsloomadele mõeldud kaitsealaks. Piirkonnas on suurenenud kaljukitsede arv ja see on ühtlasi meelitanud kohale ka lumeleoparde. Kuigi tegemist on üsna väikese piirkonnaga, kuhu ei mahu väga palju lumeleoparde, on see samm siiski väga positiivne ja tulevikus loodetakse kaitseala veelgi suurendada.